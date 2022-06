há 27 min 08:19

Mais-valias fecham porta a novas saídas no FC Porto



Getty Images

No espaço de cinco meses, o FC Porto perdeu três das principais figuras do plantel, com as saídas de Luis Díaz, Fábio Vieira e Vitinha a gerarem incómodo no universo portista. E isto sem mencionar as queixas de Conceição por Corona ter sido vendido ao Sevilha por três milhões e Sérgio Oliveira cedido à Roma. No entanto, estas transferências vão ser importantes para a SAD ganhar margem de manobra no atual defeso, permitindo fechar a porta à venda de outros elementos preponderantes do plantel. Leia aqui o artigo na íntegra.