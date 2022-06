Renovação de Rodri é para avançar, mas City ainda quer outro médio

O Manchester City planeia renovar com Rodri até ao final do ano e Pep Guardiola já deu luz verde, segundo o jornalista Fabrizio Romano



A mesma fonte revela ainda que os cityzens querem contratar um médio este verão e Kalvin Phillips está no topo da lista, as conversações directas terão lugar em breve.

