há 34 min 08:50

Marcelo Bielsa quer Griezmann no Athletic Bilbao



Getty Images

Marcelo Bielsa, despedido do Leeds United em fevereiro, pode regressar ao ativo… e ao comando do Athletic Bilbao, que orientou entre 2011 e 2013. O carismático treinador argentino está comprometido com Iñaki Arechabaleta, um dos candidatos à presidência do emblema basco e, de acordo com o 'AS', quer contar com Griezmann.