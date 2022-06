há 34 min 08:23

Brighton oferecia 28 M€ por Darwin: negócio iminente no verão de 2021



Rui Minderico

Darwin Núñez esteve com pé e meio no Brighton no verão de 2021, sendo que a transferência seria fechada por 28 milhões de euros. Ao que Record apurou, as negociações chegaram mesmo à fase final e os dirigentes do emblema inglês vieram, inclusive, a Lisboa para garantir o avançado. Leia aqui o artigo na íntegra.