há 1 horas 07:28

Hibernian interessado em Jair Tavares





O Hibernian apresentou uma proposta por Jair Tavares, extremo da equipa B do Benfica. O conjunto que acabou no 8º lugar da Liga escocesa propôs dois cenários aos encarnados: divisão do passe do jogador sem o pagamento de qualquer verba de transferência ou então pagar uma determinada quantia e deixar 30% do passe na mão do Benfica.