há 56 min 08:36

Zaidu abre guerra na Premier League





Zaidu continua nas bocas da Premier League, ainda mais agora que teve uma temporada de conquistas e com papel determinante no FC Porto. Afinal de contas, entre outros feitos, foi ele quem marcou o golo na Luz, frente ao Benfica, que consumou a conquista da Liga. E se no verão passado foi o West Ham a apresentar uma proposta aos dragões sobre o fecho do mercado, agora há muitos mais clubes ingleses na peugada do lateral esquerdo. Além do Everton e Fulham, surgiram agora mais dois clubes do primeiro escalão inglês na corrida. Segundo a imprensa local, são eles os rivais históricos Brighton e Crystal Palace.