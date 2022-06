Marcos Alonso reafirma vontade de sair do Chelsea

Avança o jornalista Fabrizio Romano que Marcos Alonso segue firme na convicção de deixar o Chelsea, sendo que o Barcelona já terá chegado a acordo com o jogador



Marcos Alonso has confirmed again to Chelsea his plan to leave the club this summer. Barcelona have already reached an agreement on personal terms with Marcos. #CFC



Barça are waiting for final price tag - while Azpilicueta has still Barcelona two-year deal bid available.