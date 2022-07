há 1 horas 08:26

Trincão adiado: negócio com o Barcelona chegou a estar tremido





Os sportinguistas esperaram, desesperaram, mas ontem (ainda) não puderam esfregar as mãos com Trincão. A oficialização da contratação do extremo sofreu um atraso, contra as expectativas do próprio jogador que contava ter sido ontem apresentado como reforço, e tudo por causa de exigências de última hora do Sporting, sabe Record. Saiba mais aqui.