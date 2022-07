há 1 horas 08:48

Welves aumenta opções de ataque do Trofense





O Trofense oficializou, ontem, a contratação do extremo Welves, de 21 anos, que esteve vinculado aos ucranianos do Lviv ao longo das últimas três temporadas. Foi já utilizado no encontro diante do Boavista, no jogo de apresentação aos adeptos, e até marcou.