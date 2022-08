há 37 min 08:13

Málaga bate o pé e Ricardo Horta fica em risco



Luís Vieira

Ricardo Horta vai avançar com uma queixa junto da FIFA contra o Málaga e o fundo de investimento que diz deter o passe do jogador do Sp. Braga. Apesar da intenção do português, Record sabe que o Málaga mantém-se intransigente e não se assusta com a ameaça, pelo que a mudança para a Luz corre mesmo o risco de não acontecer.