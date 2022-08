há 39 min 08:35

'The Athletic' avança que o Southampton entrou na corrida por Gonçalo Ramos



DR

O 'The Athletic' noticia que o Southampton é o mais recente clube interessado nos préstimos de Gonçalo Ramos. De acordo com a referida fonte, os saints tiveram conversas na Dinamarca na última semana levadas a cabo por Rasmus Ankersen, principal investidor do emblema da Premier League. Recorde-se que o Benfica deslocou-se aquele país para defrontar o Midtjylland, em encontro da segunda mão da 3.ª pré-eliminatória do playoff.