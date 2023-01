há 53 min 08:39

Ygor Nogueira rende Tassano no Santa Clara

Com a saída de Tassano para o futebol russo praticamente confirmado, o Santa Clara já encontrou o sucessor do uruguaio no eixo da defesa: Ygor Nogueira. O central brasileiro de 27 anos, que já representou o Gil Vicente, rescindiu com os mexicanos do Mazatlan FC e está perto de assinar com os açorianos. Segundo Record apurou, em cima da mesa está um contrato que pode ter a duração de época e meia.