há 1 horas 08:11

Uribe fecha ciclo de 4 anos no FC Porto: colombiano diz adeus no Jamor



Comprometido com o Al-Sadd, do Qatar, para as próximas três temporadas, Mateus Uribe despede-se amanhã do FC Porto, no Jamor. Depois de ter saído em lágrimas da partida com o Vitória, no Dragão, onde o FC Porto disse definitivamente adeus à revalidação do título e o colombiano àquela que foi a sua casa nos últimos quatro anos, prepara-se agora para viver um derradeiro duelo de emoções fortes, desta vez frente ao Sp. Braga. Leia aqui o artigo na íntegra.