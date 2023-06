Inter Miami anuncia saída de Phil Neville

O Inter Miami anunciou, esta sexta-feira, a saída do treinador Phil Neville. Recorde-se que o inglês, de 46 anos, chegou a ser companheiro de David Beckham (o dono do clube norte-americano) no Manchester United.

Club has parted ways with Phil Neville



The team has also announced that it has parted ways with Assistant Coach Jason Kreis. Inter Miami CF Assistant Coach Javier Morales will assume the role as Interim Head Coach effective immediately, while Assistant Coach Darren Powell,… pic.twitter.com/0vcrIpeZb8