há 38 min 08:32

Di María longe de voltar à Luz





Ángel di María está em final de contrato com a Juventus, não vai renovar com os italianos e o seu futuro continua em aberto. Ontem circularam informações que davam conta do interesse do Benfica em fazer regressar o avançado argentino à Luz, isto 13 anos depois de ter saído para o Real Madrid a troco de 33 M€. Ao que Record apurou, essa hipótese esteve em cima da mesa no último verão mas agora os responsáveis pelo futebol dos encarnados não equacionam a contratação do campeão do mundo – ao lado de Otamendi e Enzo Fernández – pois têm outros alvos com um perfil distinto.