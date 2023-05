Di María volta à órbita do Benfica

Fabrizio Romano, o jornalista italiano especializado em questões de mercado, volta hoje a dar gás a uma notícia que na semana passada dava conta do interesse do Benfica em Ángel Di María. Romano diz que o Benfica vai iniciar conversações com o argentino, de 35 anos, nas próximas semanas. Di María, recorde-se, termina contrato com a Juventus no final da época.



Understand Benfica will try to tempt Ángel Di Maria in the next weeks to re join the club as free agent. #transfers



Talks have not started yet and it’s not the only option for Di Maria — but Benfica want to try.



Saudi clubs also keen on Ángel but his priority is Europe. pic.twitter.com/530cy1zgNI