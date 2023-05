Milan negoceia com Kamada

O jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, avança esta terça-feira que o Milan já está a negociar com Daichi Kamada, alvo do Benfica. Segundo a mesma fonte, as duas partes já acertam os últimos pormenores e o médio japonês deverá mesmo rumar a Itália.



Understand Milan have also formally communicated to Eintracht that negotiations are ongoing with Daichi Kamada over free deal; agreement is at final stages. ?? #ACMilan



Details being sorted for 5-year deal. Medical at the beginning of next week if all goes to plan. pic.twitter.com/SqPozQPA8j