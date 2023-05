há 1 horas 09:10

Mbappé já tomou decisão sobre futuro



Reuters

Mbappé recebeu ontem o prémio de Jogador do Ano da Ligue 1 e quis afastar os rumores de uma possível saída do PSG no próximo mercado. "Estou feliz aqui em Paris, estou feliz com a decisão que tomei no ano passado e no próximo ano estarei em Paris. Tenho contrato com o clube e vou ficar aqui", afirmou o internacional francês.