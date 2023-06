há 51 min 08:25

Lucas Veríssimo na agenda do Flamengo



Luís Manuel Neves

O Flamengo pretende reforçar o eixo da defesa com um central destro e Lucas Veríssimo é um dos nomes que está na lista dos responsáveis do emblema carioca. Por enquanto, não existiram contactos entre as partes, mas, de acordo com o ‘Globo Esporte’, o técnico Jorge Sampaoli ficaria satisfeito por poder reencontrar o jogador que orientou no Santos, em 2019. Leia aqui o artigo na íntegra.