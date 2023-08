Mourinho continua à espera da resposta do PSG à proposta apresentada por Renato Sanches

A Roma de José Mourinho está empenhada em trazer Renato Sanches para reforçar o seu meio-campo para a nova temporada. Contudo, os italianos ainda continuam à espera de uma resposta por parte do PSG à proposta apresentada pelo médio internacional português, como avança esta terça-feira o jornalista italiano Fabrizio Romano.

