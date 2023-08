há 1 horas 08:34

Al Hilal quer João Félix com o Benfica atento





A indefinição em torno do futuro de João Félix continua a fazer correr muita tinta. Ontem, o jornal saudita 'Okaz Sports' adiantou que João Félix terá informado Jorge Mendes da sua intenção de aceitar a possibilidade de rumar ao Al Hilal de Jorge Jesus. Agora, os sauditas terão de entender-se com o Atlético Madrid, clube que não conta com o português. Segundo informações recolhidas por Record, a mudança do avançado português para o Al Hilal pode mesmo ser uma hipótese mas no âmbito de uma estratégia mais a médio prazo que pode vir a jogar a favor dos interesses do Benfica. Saiba mais aqui