Manchester City garante médio argentino de 18 anos

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em questões de mercado, avança esta segunda-feira que o Manchester City já fechou com o River Plate a contratação de Claudio Echeverri, jovem médio de 18 anos. O clube inglês paga 14,5 milhões de euros no imediato aos argentinos, mais 9 milhões em variáveis.



Manchester City and River Plate have signed all the documents for Claudio Echeverri deal, both clubs are almost ready to make an announcement.



€14.5m net fixed fee to River as revealed last week, €9m add-ons performance-related and not based on titles. It's sealed. pic.twitter.com/xW1SfrzNcZ