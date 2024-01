há 1 horas 09:56

Henderson está "desesperado" por voltar à Premier League: até abdica do salário milionário



Reuters

Contratado pelo Al Ettifaq no verão, a experiência de Jordan Henderson na liga saudita parece não estar a convencer o médio inglês. De acordo com a imprensa britânica, o antigo capitão do Liverpool está "desesperado" por regressar à Premier League, estando disposto a abdicar do salário milionário, que lhe garante cerca de 800 mil euros semanais. Leia mais aqui.