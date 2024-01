há 1 horas 08:59

Caio Paulista reforça Palmeiras





Com a nova época a começar, Abel Ferreira tem desde ontem mais um reforço. O Palmeiras anunciou a contratação de Caio Paulista, ala esquerdo de 25 anos que assinou até dezembro de 2028 pelos campeões brasileiros. No ano passado, o esquerdino alinhou no São Paulo por empréstimo do Fluminense, cumprindo 50 jogos (5 golos). "Sou um jogador de velocidade pelo setor esquerdo. Tanto como extremo ou como lateral. Onde o professor Abel precisar, vou estar pronto para dar sempre o meu melhor", afirmou Caio Paulista, esperançado em "comemorar a conquista de títulos".