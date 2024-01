há 42 min 09:59

Sondagem informal por Bozenik sem avanços



Fábio Poço

O ponta-de-lança Robert Bozenik, do Boavista, está no radar do FC Porto. O esloveno, de 24 anos, agrada tanto a Sérgio Conceição como à estrutura do futebol, mas essa referenciação não deve conhecer avanços. Ao que Record apurou, foi realizada uma sondagem informal mas não está a ser trabalhada qualquer proposta nesta fase, até porque a prioridade no mercado de inverno não está colocada no reforço do ataque, mas sim no recrutamento urgente de um defesa-central, de preferência por empréstimo, que ainda não está consumado. Leia mais aqui.