Anadia aposta no desporto

A Câmara Municipal de Anadia considera que o desporto e a prática de atividade física, nas suas múltiplas expressões, são elementos fundamentais para a formação física e intelectual dos cidadãos, pois contribuem para a melhoria da qualidade de vida, assumindo, assim, uma dimensão de interesse público. Desta forma, o conjunto de instalações desportivas do Município tem vindo a ser melhorado e ampliado, para que a prática de atividade física e desportiva se possa fazer em condições adequadas e de forma generalizada e inclusiva.

As instalações e os equipamentos desportivos municipais estão disponíveis para os cidadãos residentes no concelho, mas também para não residentes nacionais e estrangeiros, em particular atletas em contexto de formação, treino e/ou competição. O concelho de Anadia reúne as condições essenciais para a prática de várias modalidades desportivas, do atletismo ao basquetebol, passando por bilhar, ciclismo, caça, pesca, cardiofitness, desporto adaptado, entre muitos outros.

Ao valorizar e promover o desporto e a atividade física, a Câmara Municipal de Anadia tem vindo a reforçar a dimensão nacional e internacional do concelho, em particular, e da Região da Bairrada, em geral, criando impacto económico e social. Anadia beneficia também da existência de várias organizações muito ativas e de diversas associações ligadas às mais variadas modalidades, que dinamizam e promovem regularmente a prática de atividade física, envolvendo, todos os anos, milhares de pessoas em atividades desportivas de lazer, recreação e alto rendimento.

Anadia tem instalações desportivas modernas e de reconhecida qualidade. Desta rede, destacam-se duas instalações: o Complexo Desportivo de Anadia e o Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional, em Sangalhos. O Complexo Desportivo de Anadia agrega as Piscinas Municipais (um tanque de competição e dois de aprendizagem), três courts de ténis, o Estádio Municipal Engenheiro Sílvio Henriques Cerveira, um campo de futebol de 11 e outro de futebol de 7 de relva sintética e o Pavilhão de Desportos, preparado para a realização de competições oficiais de basquetebol, futsal, voleibol e andebol. Estas instalações dispõem ainda de duas salas de squash. O Velódromo Nacional é uma das maiores obras de âmbito desportivo existentes em Portugal, que resulta de um investimento de cerca de 12 milhões de euros. Inaugurado em 2009, este projeto assegura o apoio e suporte à deteção, formação, desenvolvimento e preparação de atletas e demais agentes desportivos ligados à alta competição, com valências especializadas e orientadas para a investigação, a qualificação e o progresso dos processos e métodos ligados ao alto rendimento. Integrado na Rede Nacional de Centros de Alto Rendimento, incorpora um conjunto de infraestruturas desportivas, distribuídas por dois polos situados, estando a sua diversidade de valências ao serviço das modalidades de ciclismo, esgrima, judo, ginástica e pentatlo moderno.

Em ciclismo destaca-se o facto de a União Ciclista Internacional ter atribuído ao Centro de Alto Rendimento de Anadia o título de Centro Satélite Continental do Centro Mundial de Ciclismo. Esta distinção significa que estas instalações reúnem todas as condições para ser sinalizado como centro de estágios europeu para ciclistas de todo o mundo.