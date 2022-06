Armada portuguesa pronta para atacar bons resultados

Serão 11 os títulos que vão estar em disputa. Durante os quatro dias de prova, vão ter lugar as competições de XCO (Cross Country Olímpico), XCE (Cross Country Eliminação), XCC (Cross Country Curto) e XCR (Estafeta Mista). A armada portuguesa é constituída por 19 atletas, sendo que seis deles entram já amanhã em ação: Íris Chagas, Tomás Gaspar, Joana Monteiro, Raquel Queirós, Mário Costa e Ricardo Marinheiro. Para além destes, Portugal será representado por Artur Mendonça, Mariana Líbano, João Cruz, Bruno Silva, Eduardo Rodrigues, Francisco Silvestre, Guilherme Barros, Rafael Sousa, Beatriz Sousa, Catarina Lopes, Laura Simão, Marta Carvalho e Tomás Frazão.

O dia de amanhã estará destinado às provas de XCC, que serão disputadas a partir das 11 horas. Vão estar em competição atletas das categorias júnior e elite, tanto no setor feminino como no masculino. A última prova será a de elite masculina, pelas 17h30.

As competições de XCR e XCE acontecem na sexta-feira, arrancando com a final de estafeta mista entre as 11h30 e as 13h. Já o XCE irá decorrer entre as 18h15 e as 19h, onde irão competir em simultâneo atletas das categorias júnior, sub-23 e elite, divididos entre ambos os setores. De referir que os percursos destas duas provas são mais curtos e menos técnicos do que o de XCO, adaptando-se à realidade de ambas.

O Cross Country Olímpico chega no dia 2 de julho, com os corredores da categoria júnior. O setor masculino vai competir entre as 11h e as 12h15 e as femininas entre as 14h e as 15h15.

O selecionador nacional de BTT, Pedro Vigário, destaca os pontos cruciais deste percurso e as suas características. “É um percurso com quase quatro quilómetros, com muita fluidez e pouco acumulado. Não tendo subidas muito longas, existe um equilíbrio da componente técnica e da componente física. Existem duas ou três zonas muito importantes e que merecem bastante atenção, duas subidas mais íngremes e, a nível de obstáculos, diria ainda o último ‘rock garden’, que é mais longo. Estes três pontos podem decidir a corrida”, apontou.

A prova de XCO destinada a atletas sub-23 irá encerrar o Campeonato da Europa de BTT no dia 3 de julho. O setor feminino estará em competição entre as 11h e as 12h30, e o masculino entre as 14h e as 15h30.