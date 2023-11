Telma Encarnação sobre o futuro do futebol feminino: «Vai ser incrível»

Telma Encarnação, avançada do Marítimo que marcou o, falou sobre o futuro do futebol feminino português. A, a goleadora considerou que a Liga BPI tem evoluído muito, salientando ainda ser importante para a equipa feminina do Marítimo jogar no Estádio dos Barreiros.TELMA ENCARNAÇÃO - "A Liga está cada vez mais difícil e competitiva. Não é fácil competir com equipas como o Benfica, o Sporting ou o Sp. Braga porque são equipas muito fortes, 100% profissionais. Acho que se não houver uma equipa pelo menos 70% profissional não é fácil competir com adversários como estes. O Marítimo já teve bons e maus resultados com elas, depende muito da forma da equipa e de como o clube está a trabalhar com as atletas."TE - "Quando comecei a jogar na Liga BPI o campeonato não tinha nada a ver com aquilo que é agora. Existem muitas diferenças. Acho que no futuro será ainda melhor, com mais ritmo e, provavelmente, com todas as jogadoras profissionais. Vai ser incrível. Espero que estejamos ao mesmo nível que os rapazes."TE - "Quanto mais se falar no futebol feminino melhor. Queremos que evolua muito e que haja igualdade. Nós também temos sonhos e ambições. Devia ser muito mais falado. Está a acontecer aos poucos, queríamos que fosse mais rápido, mas sabemos que as coisas não acontecem do dia para a noite."TE - "Já tinha sido prometido. Na próxima época a Federação vai exigir que joguemos e treinemos na relva. O presidente quis ajudar-nos a habituarmo-nos já esta temporada. Foi muito importante. Significa que o futebol feminino aqui na Madeira também está a evoluir com o Marítimo. Estamos lá para dar o nosso máximo e dar os 3 pontos aos adeptos. Não é fácil para eles perder tempo da sua vida para ver um jogo de futebol feminino."