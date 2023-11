Telma Encarnação: «Estava a dormir quando me ligaram: 'Desce, o Ronaldo está aqui e quer tirar fotos'»

Telma Encarnação nasceu na Madeira, tal como a sua maior referência: Cristiano Ronaldo. Aa autora dofalou sobre o encontro com o ídolo quando estava num estágio da Seleção Nacional."Sempre gostei do Cristiano Ronaldo. Quando eu era mais pequena ele marcava e eu comemorava com ele. Não tinha referência no futebol feminino porque eu não acompanhava. Era normal. Só se ouvia falar no futebol masculino".TE - "Dizem sempre que sou o Ronaldo do género feminino. Eu gosto de receber esse elogio. Dá-me mais vontade".TE - "O Ronaldo foi treinar à Cidade do Futebol quando estávamos a chegar para estágio. Ele pediu para que as que já estivessem lá descessem. Eu por acaso estava a dormir porque tinha chegado às 7h da manhã. Recebi uma chamada: 'Desce, o Ronaldo está aqui e quer tirar fotos'. Quando cheguei as minhas colegas começaram a dizer: 'É outra madeirense, é outra madeirense'. O Ronaldo perguntou: 'És de onde?'. E eu disse: 'De Câmara de Lobos'. E ele respondeu: 'Gosto, gosto'. Foi um sonho. Eu estava nervosa para responder, para tirar fotos. Estava a realizar um sonho".TE: "Não tenho muita preocupação em marcar um número elevado de golos na carreira. É uma coisa que gosto de fazer e que se tiver de acontecer vai acontecer, mas obviamente quantos mais forem melhor. A bola e a baliza são o meu foco durante os 90 minutos. Tenho mesmo muita vontade de marcar. Chegar aos 900 vai ser muito difícil, mas vou tentar…".TE - "Sim. Na minha altura não tinha referências no futebol feminino. Fico feliz porque agora podemos sê-lo para as raparigas. É muito importante. Os exemplos não podem ser só os homens. Mesmo antes de ser mais reconhecia havia muitas meninas aqui no Marítimo que já diziam: 'Eu vou ser igual à Telma, eu quero jogador futebol como a Telma, eu ainda vou jogar com a Telma'. Já me sinto uma referência e dou-lhes sempre uma palavrinha quando posso. Eu digo sempre: 'Não desistas dos teus sonhos. Se eu consegui tu também consegues. Dá o teu máximo e verás que um dia vais chegar longe'. No futuro vamos ver se valeu a pena".