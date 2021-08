há 1 horas 08:41

Corona à espera: transferência parece difícil de concretizar-se



José Gageiro/Movephoto

É agora ou nunca? A dúvida sobre o futuro de Corona subsiste e, por isso, o extremo tomou medidas. Segundo informações recolhidas por Record no México, o jogador atrasou a sua chegada à seleção tricolor na esperança de acertar uma eventual transferência. No entanto, as últimas informações indicam que as negociações com o Milan complicaram-se, tal como aconteceu com o Sevilha, por desacordo entre os clubes no que diz respeito aos valores da transferência.