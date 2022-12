Benzema rejeita convite para ir ao Qatar apoiar a seleção francesa na final do Mundial

Benzema não vai marcar presença no Qatar para assistir à final do Mundial entre Argentina e França, avança a 'ESPN Brasil'.Segundo a mesma fonte, o avançado, que nos últimos dias tem visto a sua relação com Deschamps a agravar-se , rejeitou o convite da comitiva francesa e junta-se a Zidane como outro dos ausentes . Lucas Hernández, que se lesionou na partida inaugural da prova, e Platini, também não deverão marcar presença.Por outro lado, Kanté e Pogba, tal como Kimpembe e Nkunku, quatro dos ausentes da convocatória por lesão, aceitaram o convite e viajarão com Macron para o Lusail Stadium.Refira-se que Benzema não está com a equipa no Qatar devido a uma lesão , mas continua a aparecer nas convocatórias, pelo que terá direito a medalha se a França ganhar à Argentina.Recorde-se que Argentina e França disputam, este domingo pelas 15 horas, a final do Mundial.