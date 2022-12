'L'Équipe' diz que futuro de Deschamps pode decidir destino de Benzema na seleção francesa

A relação entre Benzema e Deschamps parece estar a agravar-se cada vez mais . O avançado não voltou a entrar em contacto com o departamento médico da seleção francesa desde que deixou a concentração para regressar ao Real Madrid, e rejeitou um convite para ir ao Qatar apoiar a equipa na final do Mundial. No entanto, avança o 'L'Équipe', o grande problema está no facto de a renovação de Deschamps - que termina contrato com os 'bleus' no final deste mês - ainda estar em aberto... E será que se o selecionador chegar a acordo para prolongar o vínculo, isso pode significar o fim da linha para Benzema na seleção?Segundo a mesma fonte, Deschamps e Benzema passaram nos últimos tempos por algumas discordâncias e teriam de se sentar novamente para debater vários pontos importantes. A mesma fonte explica, por exemplo, que Benzema ficou chateado com o técnico pois queria realizar a recuperação da sua lesão no Qatar, junto da restante comitiva, para ter a oportunidade de vir a somar minutos no Mundial, e não terá percebido o porquê de nenhum jogador ter sido chamado para o substituir Por outro lado, o treinador não esquece que o jogador não lhe dirigiu qualquer palavra de agradecimento depois de ganhar a Bola de Ouro este ano.De resto, a aposta de Deschamps em Giroud parece estar a dar 'frutos': o ponta-de-lança já leva quatro golos no Mundial e até pode levar a Bota de Ouro para casa.Recorde-se que a França defronta hoje no Lusail Stadium, pelas 15 horas, a Argentina na final do Mundial.