há 25 min 17:14

Fernando Santos: «Demorámos muito tempo a entrar no jogo»

O selecionador nacional, Fernando Santos, analisou a eliminação portuguesa do Campeonato do Mundo no Qatar após a derrota com Marrocos (1-0).



"Na primeira parte houve dificuldades. Demorámos muito tempo a entrar no jogo. Os jogadores queriam mas não o conseguiam, eles tinham muita vontade. Estavam muito confiantes mas a verdade é que não conseguimos explanar todo o nosso jogo apesar de termos situações de golo. Não conseguimos. Os jogadores trabalharam muito", começou por dizer à SIC, não desvalorizando uma eliminação diante de Marrocos. Leia tudo aqui.