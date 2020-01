10h02: Suso deverá ser oficializado no Sevilha nas próximas horas.





9h50: Odespediu: o treinador estava no clube desde março de 2016 e deixa a equipa no último lugar da Bundesliga9h36:oficializado no: o jogador de 24 anos chega por empréstimo do, até ao final da temporada9h10:já está empara concluir a sua transferência para o emblema orientado por Paulo Fonseca, um negócio que rondará os 13 milhões de euros sem opção de recompra do8h45: Com o mercado a fechar na sexta-feira, Mourinho tem pouca margem de manobra para garantir um avançado que substitua o lesionado Harry Kane., do, e, da, eram as opções principais para o, mas ambos os jogadores são muito caros: segundo o 'Daily Mail', Daniel Levy, presidente dos spurs, só vai gastar 12 milhões- Encaixe por já tem vários destinos : SAD doacredita, neste momento, que tem condições para planear a época 2020/21 de forma mais adequada- Os brasileiros doforam os últimos a tentar a contratação deO extremo colombiano assinou com oaté junho de 2024, depois de terminar contrato com o Fluminense, mas não está descartada a hipótese de voltar ao Brasil, tanto mais que a SAD encarnada não pretende manter o jogador no clube até ao final da temporada - Orecebeu propostas de Inglaterra por, tal comojá havia dado conta, mas o jogador vai continuar de águia ao peito - Longas semanas depois deterem encetado negociações por, eis que houve, por fim, fumo branco: os clubes acertaram ontem os valores da transferência e o capitão leonino será jogador dos red devils, sendo que a oficialização do negócio está pendente da realizações dos indispensáveis exames médicos. O até agora capitão dos leões viaja hoje para Inglaterra vai representar o por empréstimo do Benfica, até final da temporada , sem opção de compra. O negócio ficou ontem praticamente acertado e o médio já nem sequer se treina hoje.Bom dia! Na reta final do mercado de transferências, fique connosco ao longo do dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa numa quarta-feira que deverá ficar marcada pela oficialização de Bruno Fernandes no Manchester United