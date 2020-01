9h12: Escreve o AS que Antero Henrique vai rumar a Inglaterra. O ex-diretor desportivo do PSG vai rumar ao Manchester United





9h09: Com a saída de Eriksen praticamente oficializada, José Mourinho está prestes a receber mais um reforço no: segundo a Sky Sports,, jogador do, já está em Londres para fazer testes médicos pelos spurs9h: Ovai ficar comna próxima temporada, assegura o 'Daily Star': os red devils estão dispostos a dar mais uma oportunidade ao chileno depois de terminar o empréstimo ao8h55: A 'Operação' ganha novo alento: o 'AS' avança que fonte próxima do avançado uruguaio garante que "tudo pode ficar resolvido hoje" uma vez que o empresário do jogador doestá em Madrid a negociar com o- Aí está o primeiro reforço de Petit noe logo um pedido expresso do próprio treinador. Falamos de, lateral-esquerdo de 30 anos que estava sem clube, depois de se desvincular do- Mesmo estando a fazer uma época abaixo das anteriores,continua a ser associado a vários clubes estrangeiros, e ontem o site Footmercato revelou que o avançado doera pretendido pelo Marselha neste mercado de inverno- Ocontinua à procura de uma solução para colocar, que assinou por quatro épocas e meia, mas que não entra nos planos de Bruno Lage , pelo menos até ao final da presente temporada.- A poucos dias do fecho da janela de transferências, o presidente dodeixou uma garantia arelativamente a possíveis saídas de jogadores. "Para os mais apetecíveis, como, neste momento não chegou ao clube nenhuma proposta que nos faça pensar em vendê-los", atirou Paulo Gomes, que não exclui, no entanto, a possibilidade de perder o guarda-redes georgiano - A imprensa italiana avançou a possibilidade depoder vir a reforçar a, já no mercado de inverno, por uma quantia a rondar os 7 milhões de euros . Segundo foi possível apurar, não chegou à SAD doqualquer proposta pelo internacional argentinoestão a resistir à saída do. A SAD tem negociações avançadas com Alavés e Olympiacos, mas os negócios correm o risco de não se realizar, pela posição dos jogadores. Ao queapurou, os processos estão complicados - Caso as negociações entre fiquem concluídas até sexta-feira , dia de fecho do mercado,realizou ontem o derradeiro jogo de leão ao peito.- Apesar de ter perdido o estatuto de titular do Benfica,continua a ser um nome apetecível e oé o principal clube interessado na sua contratação. Ontem, a imprensa italiana adiantou que os rossoneri estão na disposição de pagar 5 milhões de euros , acenando com cláusula de opção de compra de 40 milhões.Bom dia! Na reta final do mercado de transferências, não perca todas as movimentações dos clubes portugueses e estrangeiros