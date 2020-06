9h48: Thiago Silva vai deixar o PSG após oito temporadas e um ex-jogador do clube francês não o poupou nas críticas: "Chorou um ano para renovar e até a mulher se meteu"





9h30: Quatro vendas e uma renovação milionária: os planos da Juventus para o mercado 9h02: Giuseppe Marotta garantiu à 'La Gazzetta dello Sport' que oconta compara a próxima temporada, mas admitiu que se algum clube pagar os 111 milhões de euros da cláusula nada pode fazer, cláusula essa que expira a... 7 de julho. A partir de essa data será o clube a colocar preço ao avançado8h40:não está a facilitar a vida àna renovação de contrato. Escreve hoje a 'La Gazzetta dello Sport' que o argentino quer "estatuto de estrela" e um salário de acordo com isso e quer ser o jogador mais bem pago do plantel atrás de Cristiano Ronaldo.8h30: O futuro de, do, estará na Premier League. Onão vai acionar a opção de compra que constava no contrato de empréstimo e, segundo o 'France Football', oé o clube mais bem colocado para o receber- O portal sérvio hotsport noticiou ontem o interesse doem, do, falando de uma proposta rejeitada no valor de 800 mil euros. A primeira abordagem não foi bem-sucedida mas, face ao valor de Pantovic, a SAD dos encarnados poderá voltar à carga pelo sérvio , de apenas 17 anos.- As renovações no Sporting : os dossiês que estão em cima da mesa, médio dos sub-17 do, assinou o seu primeiro contrato profissional , válido até ao final da época 2022/23. eagiu de forma bem-humorada à notícia do alegado regresso ao Besiktas. O meu futuro está por escrever. Duas coisas são certas, estou em forma e não tenho uma etiqueta a dizer ‘saldos’ tatuada no corpo", disse- A representar odesde 2016/17, Gui Ferreira renovou contrato por mais uma temporadapode estar de saída do Vilafranquense , mesmo que ainda tenha mais um ano de contrato com o emblema ribatejano.Bom dia e um bom feriado! Fique connosco e acompanhe tudo o que se passa no mercado de transferências