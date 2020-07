9h29: O jornal 'The Times' escreve que Franck Lampard quer Declan Rice no Chelsea na próxima época, com o intuito de o adaptar a defesa. A ideia é fazer do médio de 21 anos, do West Ham, no novo John Terry.





9h12: O 'Daily Telegraph' escreve que ovai colocarno mercado assim que concluir a transferência depara oforam dois dos clubes que já mostraram interesse no internacional senegalês, cujo passe ronda os 77 milhões de euros.8h50: O site 'calciomercato' avança que aquer vender o passe dee está disposta a baixar o valor. O presidente Claudio Lotito pedia inicialmente 100 milhões de euros pelo sérvio mas estará agora disponível para aceitar propostas em torno dos 70 milhões.8h21: O defesa colombianopode estar de regresso a Espanha. O jogador doestá, de acordo com o 'The Sun', na mira do8h07: Massimilianoex-treinador da, está na órbita dosegundo o L'Équipe.8h01: Oestá disposto a vender seis jogadores para tentar a contratação de, avançado do: Marcos Alonso, Michy Batshuayi, Tiemoue Bakayoko, Kenedy, Danny Drinkwater e Emerson Palmieri.7h55: Segundo o 'The Express', oestão na corrida por, do7h50: Oanda atrás de, do, mas a proposta dos red devils 'bate na trave' uma vez que não estão dispostos a oferecer os 110 milhões de euros que pede o emblema alemão. Por isso já têm plano B:, jogador dode Nuno Espírito Santoé o homem escolhido para suceder a Julio Velázquez no comando do V. Setúbal , sabe Record, e o técnico, que está sem clube, vai mesmo pegar na equipa ainda antes do final da temporada com o objetivo de evitar a descida.livre para assinar pelo: o técnico viaja amanhã para Lisboa e deverá assumir a equipa B ainda durante esta semana - Mercado em andamento no André Paulo assina hoje . O guarda-redes deve reforçar a equipa B dos leõesacelera conversações comna quinta-feira: Vieira espera pelo fim do Campeonato Carioca para poder intensificar negociações com o treinador do Flamengo está de saída do: o médio está nos planos do Trabzonspor , que é 2.º classificado na Turquia e candidato à ChampionsBom dia! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe connosco, a par e passo, todas as movimentações do mercado de transferências