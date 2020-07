8h49: Nuno Mendes foi apontado como alvo da Juventus. A informação foi avançada pelo site italiano Calciomercato, que liga o lateral-esquerdo do Sporting à sucessão de Alex Sandro, ex-jogador do FC Porto que pode ser transferido pela vecchia signora no mercado de verão.





8h38: Oespera seguraro próximo ano caso ganhe a Taça de Inglaterra, segundo o 'Mirror'8h30:vai assumir o, de acordo com a 'Marca'8h24: Ojá anda à procura de um substituto paraao mesmo tempo que Ed Woodward, vice-presidente executivo do, continua a não ver com bons olhos a contratação do jogador inglês avaliada em 100 milhões de libras8h20: Escreve o 'The Sun' hoje quevai pedir pessoalmente aque prolongue o seu empréstimo aopor mais uma temporadano ponto de mira do Sp. Braga : médio doé o desejado para renderno plantel de 2020/21quer contratar avançado: avaliação do técnico às opções à sua disposição reabre a porta a concorrente para Sporar. SAD está no mercado em busca de oportunidade de negócio'rende'no... para já: treinador da equipa de sub-20 assume enquanto não for encontrado o substituto de JJgarantidos no plantel do: Jorge Jesus exigiu que os dois pesos pesados do plantel não saíssem no final da temporada finalmente cara a cara: líder das águias saiu de Lisboa à hora de almoço e chegou a tempo de jantar com o técnico no Rio de Janeiro, onde são menos quatro horas, lateral-direito que estava emprestado peloao, e, central do, estão livres para discutir o futuro com oapós as respetivas equipas se terem defrontado ontem na derradeira jornada da La Liga e terem, assim, terminado a época. Estão próximos de rumar a Alvalade referenciado pelomas quase impossível : o atacante doestá perto de rumar aotem via aberta para se transferir . Não se afirmou de leão ao peito- O representante de Cavani não fecha a porta ao Benfica : "É possibilidade". Gastón Fernández diz, no entanto, que a Rma é a "mais bem colocada" neste momento- Fez questão de continuar noaté ao final da época, depois da grave lesão que o obrigou a terminar a carreira, mas já informou o clube que os seus planos para o futuro imediato passam pelo regresso a França Bom dia! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa no mercado de transferências