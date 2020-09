9h40 - Segundo o CorSport, o Inter deverá oficializar na próxima semana as contratações de Aleksandar Kolarov (Roma), Arturo Vidal (Barcelona) e Matteo Darmian (Parma).





9h28-estão na corrida por, do: o médio de 27 anos tem uma cláusula de 50 milhões8h45 -faz hoje manchete no 'Tuttosport', avançado que esteve na mira do Benfica. "chama Cavani". A vecchia signora está ativa neste mercado de transferências à procura de um novo companheiro de ataque para Cristiano Ronaldo - a saída de Gonzalo Higuaín estará iminente - e o uruguaio estará agora a ser sondado8h35 - Apesar doestar a pedir 15 milhões de libras por, onão quer dar mais do que 10 milhões pelo médio holandês, segundo o 'The Mirror'8h30 - Depois das saídas de Ceballos, James e Brahim, otem mais quatro jogadores pararecolocar e espera receber 100 milhões 8h22 - Escreve o 'Daily Mail' queestão de olho ementre a saída doe o aumento salarial: transferência ainda é possível mas Sporting nunca escondeu interesse em manter o médio. Se ficar em Alvalade, salário deverá ser revisto - Numa altura em que ainda se contabilizam os estragos do ‘Furacão Messi’, oprossegue a revolução liderada por Ronald Koeman. Depois de dispensar, o holandês quer contratar o compatriota Memphis Depay para o lugar do terceiro melhor marcador da história do clube catalão.- O número de interessados emcontinua a aumentar. Desta vez foi oque colocou o avançado dona lista de potenciais contratações para reforçar o ataque no presente defeso, sabe, extremo de 20 anos, vai ser reforço do Casa Pia . O passe do jogador australiano foi comprado peloao Central Coast mas o jovem vai ser cedido aos gansos por uma época, para se adaptar ao futebol português.- Otem mais três reforços e, tal como Jean Filipe e Jorge Vilela, chegam à Serra cedidos pelo, guarda-redes de 27 anos, e, defesa-central de 26, já estão na Covilhã, enquanto, avançado de 25 anos, deve chegar nos próximos diasBom dia! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe a par e pasos tudo o que se passa no mercado de transferências