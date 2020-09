8h44 - O 'Post United' avança que o holandês Memphis Depay vai rumar ao Barcelona. O avançado do Lyon é um pedido direto de Ronald Koeman e chegaria aos catalães num negócio de 25 milhões de euros.





8h30 -estão na corrida pelo guarda-redes do, segundo o 'As'8h15 - Escreve o 'The Sun' que orecusou uma oferta de 22 milhões de euros doporpode estar a caminho do, caso se confirmem os números que os gregos pretendem envolver na contratação do lateral do- O presidente do, Victor Blanco, reiterou à Radio Colonia da Argentina, que sonha com o regresso dee que o secretário técnico Diego Milito tentou intervir, ligando diretamente ao defesa do Sporting. - Oestá disposto a chegar aos 7 milhões de euros para garantir, defesa-central de 26 anos dos quadros doé jogador dopara a época 2020/21. Ao queapurou, o acordo entre os famalicenses e o argentino está fechado e o médio vai viajar nos próximos dias para Portugalcom boas perspetivas por: extremo está agradado com o projeto do Vitória e negócio pode avançar. Jogador decide em breve vai deixar o, pois foi acordada a cedência a um clube turco por um ano . O médio franco-camaronês, de 25 anos, não entra nos planos de Lito Vidigal, que pretende outro médio para compor o leque de opções.está perto de se tornar o próximo reforço do, segundoapurou. A transferência apenas está agora dependente da realização de exames médicos.Bom dia! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe, a par e passo, tudo o que se passa no mercado de transferências!