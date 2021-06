há 1 horas 08:52

Impasse por Pedrinho





Quando tudo parecia encaminhar-se para o apertar de mãos ao longo do dia de hoje, eis que a transferência de Pedrinho para o Shakhtar Donetsk caiu num impasse. Com a presença de José Boto, responsável do clube ucraniano, no Benfica Campus, as negociações evoluíram muito na última terça-feira. Ao ponto de ontem de manhã o próprio empresário do esquerdino, Will Dantas, ter confirmado que o acordo estava "praticamente fechado". A confiança baseava-se numa diferença de 2 milhões de euros entre aquilo que o Shakhtar oferece e o valor pretendido por Luís Filipe Vieira. Porém, as conversações ao longo do dia de ontem não esbateram essa ‘aresta’.