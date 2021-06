há 17 min 09:37

Renovação de Chima Akas encaminhada

Desde o final da temporada que o Belenenses SAD colocou as renovações de Kritciuk, Rúben Lima, Gonçalo Silva e Chima Akas como prioritárias, mas, com as saídas do guardião e do lateral, só as pastas dos centrais é que continuam em cima da mesa de Rui Pedro Soares. Contudo, a do internacional nigeriano é a que está mais encaminhada.