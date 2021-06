há 33 min 08:58

Renovação de Sérgio Conceição no final da semana





Os adeptos do FC Porto ainda terão de esperar mais alguns dias para que Sérgio Conceição renove oficialmente o seu contrato com o clube. Uma demora que os mais ansiosos por verem o ‘preto no branco’ no que à continuidade do técnico diz respeito podem ler como um sinal de desarmonia, mas que se enquadra no que ficou previsto quando Sérgio Conceição e Pinto da Costa deram o pontapé de saída deste processo, já na última quarta-feira. Saiba mais aqui