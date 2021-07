há 55 min 08:51

Cervi pode render até 7,5 M€ ao Benfica





Franco Cervi deverá ser amanhã apresentado como reforço do Celta de Vigo e o Benfica pode ainda lucrar mais do que inicialmente previsto com o negócio do extremo argentino, apurou Record. Entre a equipa de Vigo e as águias ficou acertado que a transferência do jogador, de 27 anos, pode atingir os 7,5 milhões de euros.