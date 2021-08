há 1 horas 08:14

Grealish abre a porta a Bernardo Silva



Reuters

Bernardo Silva pode estar cada vez mais próximo da saída do Manchester City. A formação orientada por Pep Guardiola já fechou a contratação de Jack Grealish, médio que chega do Aston Villa pelo valor de 117,5 milhões de euros, o que dita a necessidade de realizar algumas vendas, com Bernardo Silva no topo da lista. Segundo a ‘Sky Sports’, Grealish tem tudo alinhavado para rumar ao Etihad, numa transferência com um valor recorde na Premier League, assinando até junho de 2024 com os citizens. Pelo contrário, Bernardo será um dos sacrificados no plantel de Guardiola.