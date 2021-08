há 59 min 08:21

Luther Singh ruma ao Copenhaga



Filipe Farinha

Luther Singh vai render no imediato 1,5 milhões de euros ao Sp. Braga com a transferência para o FC Copenhaga, onde o jogador já cumpriu ontem os habituais testes médicos. O acordo entre as partes é total, sendo que os minhotos ficam ainda com 20 por cento do passe do internacional sul-africano, salvaguardando uma possível valorização do jogador ao serviço dos dinamarqueses e uma eventual transferência no futuro.