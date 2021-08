há 1 horas 08:11

FC Porto só aceita 'cash' pelos jogadores de maior estatuto





Começa a agitar-se o mercado de transferências no Estádio do Dragão, com a SAD a sentir finalmente a pressão efetiva da cobiça alheia por alguns dos seus jogadores. Contudo, com exceção do dossiê Luis Díaz, as abordagens que têm chegado aos gabinetes de Pinto da Costa e seus pares não vão de encontro às pretensões, pelo menos no que diz respeito aos jogadores de maior estatuto no plantel portista. O FC Porto quer ver ‘cash’, que é como que,m diz... quer ver verbas palpáveis a entrar já nos seus cofres. Leia aqui o artigo completo.