há 29 min 08:23

Batalha a três por Ricardo Horta



Luís Vieira/Movephoto

As negociações por Ricardo Horta abriram uma guerra a três. O Sp. Braga recusou os 10 milhões de euros oferecidos pelo Benfica e sentiu-se desrespeitado com a proposta, apurou Record. Agora entra em cena o Málaga, que alega ter 67% do passe do internacional português, de 27 anos. Saiba mais aqui.