há 45 min 08:16

Salvador Agra próximo do Boavista



José Gageiro/Movephoto

Salvador Agra está perto de se tornar no próximo reforço do Boavista. De acordo com as informações recolhidas por Record, o extremo, de 30 anos, está muito perto de assinar um contrato de dois anos com o emblema do Bessa, que contempla ainda mais uma temporada de opção. Saiba mais aqui.