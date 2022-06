há 38 min 09:46

O telefonema de Ancelotti a Maldini para falar sobre Rafael Leão



Getty Images

O jornal italiano 'Corriere dello Sport' avança que Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, telefonou a Paolo Maldini, dirigente do Milan, a informar que o clube espanhol não pretende avançar para a contratação de Rafael Leão. O nome do avançado português foi associado aos merengues depois da 'nega' que Mbappé deu aos blancos.